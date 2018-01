Decretos liberam R$ 40,644 bi em crédito suplementar

Os recursos previstos nos 12 decretos, publicados em edição extraordinária do Diário Oficial da União que circulou hoje, beneficiam também a Justiça do Trabalho, a Presidência da República, diversos órgãos do Poder Executivo e mais 16 ministérios: da Ciência e Tecnologia, da Justiça, da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, do Turismo, das Cidades, da Educação, da Previdência Social, da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa e da Integração Nacional. Além disso, foram liberados recursos para o Distrito Federal e os Territórios e para Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.