Decretos formalizam adesão do Brasil a sanções da ONU

Entre as sanções, o documento determina que os países signatários da resolução bloqueiem os fundos e outros ativos financeiros ou recursos econômicos de indivíduos, grupos, iniciativas e entidades designados como talibãs, bem como aqueles associados ao Talibã, que constituam ameaça à paz, à estabilidade e à segurança do Afeganistão.

Outra sanção prevista é que os países deverão impedir a entrada desses indivíduos em seus territórios ou o trânsito através deles, com exceções ligadas ao direito de entrar e sair do país de seus próprios nacionais, a processos judiciais e a ações de apoio aos esforços do governo do Afeganistão para promover reconciliação.

Por meio de outro decreto, o governo também assume o compromisso de executar e cumprir a Resolução 2087 (2013) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entre outras disposições, a resolução amplia a lista de indivíduos e entidades sujeitos ao regime de sanções aplicáveis à República Popular Democrática da Coreia.

Os dois decretos estão publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira.