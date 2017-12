Decreto tornará obrigatório fracionamento de remédio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou hoje, em reunião com os ministros que integram o grupo de coordenação política do governo, que a proposta do governo, de permitir a venda de remédio fracionado, será estendida a todas as drogarias. Conforme o porta-voz da Presidência, André Singer, no anúncio da proposta será assinado um decreto e um projeto de lei tornando obrigatório o fracionamento do remédio no prazo de seis meses.