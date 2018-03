Decreto passa Autoridade Pública Olímpica para Esporte O decreto que transfere a Autoridade Pública Olímpica (APO) do Ministério do Planejamento para o Ministério do Esporte foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A decisão, anunciada ontem, é vista como uma forma de prestigiar o novo ministro, Aldo Rebelo (PC do B-SP).