Decreto muda composição da Câmara de Relações Exteriores Decreto presidencial, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 5, altera a composição da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo. O colegiado, criado em 2003, tem a finalidade de formular políticas públicas e diretrizes de matérias relacionadas com a área das relações exteriores e de defesa nacional do governo federal.