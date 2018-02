Decreto muda Comitê Gestor da Segurança da Informação A Secretaria-Geral da Presidência da República passará a integrar o Comitê Gestor da Segurança da Informação. Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 5, faz a mudança na composição do colegiado, que tem a atribuição de assessorar a secretaria-executiva do Conselho de Defesa Nacional na execução de diretrizes da Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades da administração pública federal.