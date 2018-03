Decreto com limite de gastos do governo sai amanhã

As despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal, serviços da dívida, despesas com obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), saúde, educação e Bolsa-Família, estão preservadas e fora das limitações.

O orçamento de 2010 foi sancionado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e será publicado no Diário Oficial da União de amanhã. Foram feitos dois vetos ao orçamento. Um deles, sugerido pelo Ministério do Planejamento, está relacionado ao Anexo 5, que trata de novas despesas de pessoal. No entendimento do Planejamento, o artigo vetado não cria nova despesa de pessoal e, por isso, não deveria estar incluído no Anexo 5.