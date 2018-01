Decretada prisão preventiva de acusados de matar líder sem-terra O juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel, no oeste do Paraná, Gustavo Hoffmann, decretou nesta sexta-feira, as prisões preventivas de Paulo Rodrigues de Lima, 35 anos e Ademar Alves de Lima, 28 anos, principais suspeitos de terem matado a líder do MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra), Jocélia de Oliveira Costa, 31 anos e a filha dela, Emanuely, de 5 anos. O pedido de prisão à Justiça contra os dois acusados foi feito na última terça-feira pelo delegado-chefe da 15ª Subdivisão Policial (SDP), de Cascavel, Amadeu Trevisan Filho, que é o responsável pela investigação policial. De acordo com o delegado, os dois foragidos são apontados por testemunhas como os responsáveis pelo duplo assassinato. A líder sem-terra e a filha dela foram mortas na noite de domingo em um acampamento do MLST localizado nas margens da BR-369, entre Cascavel e Toledo. Com a decretação da prisão preventiva, informou o delegado, qualquer autoridade policial pode prender os suspeitos. A polícia trabalha com duas hipóteses para o crime: queima de arquivo e disputa pela liderança no MLST, grupo dissidente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Há suspeitas que os dois foragidos estejam escondidos no Paraguai. Desentendimentos A partir de depoimentos, policiais afiram que havia uma disputa interna pela liderança do acampamento, que fica às margens da BR-369. Paulo seria coordenador de segurança do acampamento. De acordo com o delegado Amadeu Trevisan, Paulo e Jocélia já teriam se desentendido anteriormente. "O que sabemos, por enquanto, é que Paulo queria ocupar o cargo de Jocélia", disse. Segundo a polícia apurou no acampamento, há cerca de um mês, Paulo teria sofrido um atentado. Vários tiros sendo desferidos, mas sem atingi-lo. As pessoas que teriam atirado não foram identificadas e ainda não é possível fazer qualquer ligação com as ocorrências de domingo. Jocélia vinha firmando sua liderança e, no início do ano, declarou que o movimento estava aceitando todos os tipos de pessoas, com o objetivo de reforçá-lo e partir para invasões de terras. Na época, ela disse se interessar por terras produtivas, pois seriam mais fáceis de trabalhar.