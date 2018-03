Decretada intervenção em órgão federal no Amapá A Superintendência Federal da Agricultura no Estado do Amapá (SFA-AP) está sob regime de intervenção. Amanhã o fiscal federal José Conceição Ferreira Sobrinho assume oficialmente o comando da unidade, interinamente. Ele substituirá o antigo superintendente, Ruy Santos Carvalho, cuja exoneração foi assinada hoje pelo ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Carvalho e outros quatro funcionários foram presos ontem durante operação da Polícia Federal (PF), Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal no Amapá que apurou irregularidades em processos conduzidos pela Superintendência.