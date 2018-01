Declarações como as de Bolsonaro contribuem para o debate, opina filha de Marcelo Tas

“Quanto mais pessoas como o Bolsonaro aparecem na mídia e falam essas coisas, e mais discussão tem com relação a esse assunto, melhor”, disse ela, após garantir ter sido mais fácil pra ela do que para pai a decisão de colocá-la no programa. “A reação das pessoas a essas coisas que ele [Bolsonaro] fala, super preconceituosas, é a melhor forma de ter esse diálogo. É um diálogo super importante que não existe no Brasil. No Brasil, a gente tem essa postura de todo mundo falar que não preconceito contra nada, e ninguém discute nada. Agora esse diálogo está começando a ser criado.”

Após veicular uma nova entrevista com Bolsonaro, na qual o deputado voltou a atacar os homossexuais, Tas usou sua filha como exemplo de que pais de gays e lésbicas podem conviver muito bem com a questão. “Esta pessoa que está aqui comigo se chama Luiza. Ela é minha filha”, disse Tas, ao fim da reportagem, com uma foto da filha nas mãos. “Essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje. Ela ganhou uma bolsa para estudar na American University, é estagiária da Organização dos Estados Americanos. Ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luiza. Tá certo deputado?”

Bolsonaro foi um dos assuntos mais comentados da semana passada após dizer, em resposta a uma pergunta da cantora Preta Gil, no CQC, que não correria o “risco” de um filho seu se apaixonar por uma mulher negra por ter lhes dado uma boa educação. Nesta segunda, o programa veiculou uma nova reportagem com o deputado, que voltou a carga contra os homossexuais. “Ninguém tem o prazer de ter um filho gay. Ou eu alguém tem?”, diz o deputado em um dos trechos da matéria.

A iniciativa de expor a orientação sexual de Luiza foi uma reação à atitude do parlamentar, que mostrou uma foto do cunhado negro para garantir não ter preconceito de raça.