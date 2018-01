Declaração de Picciani 'envenenou' relação, diz Falcão O presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, criticou as afirmações do vice-líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Leonardo Picciani, sobre a permanência do partido aliado do governador Sérgio Cabral (PMDB) até março no governo. "O que o Picciani disse envenenou muito as coisas, isso não se faz", afirmou Falcão, ao chegar para reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes estaduais do PT eleições no Processo de Eleições Diretas (PED) do partido neste ano.