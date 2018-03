Declaração de Lula é ''blefe'', diz oposição

A oposição classificou como "blefe" e "jogo de cena" a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu anteontem a volta do delegado Protógenes Queiroz ao comando da Operação Satiagraha - a Polícia Federal manteve o afastamento. Para o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), Lula "minimiza a inteligência do povo brasileiro". O presidente do PPS, Roberto Freire, chamou de "pantomima" o apelo de Lula. Na véspera, o presidente reagiu à alegação de que a saída de Protógenes tenha ocorrido por intervenção do governo. "Isso parece jogo combinado. Está claro que existem duas facções dentro da PF e que o delegado não é da facção afinada com o governo. Diante da repercussão negativa do afastamento, ele recorreu ao blefe e defendeu a continuidade do Protógenes", afirmou Freire. Ele disse que as declarações do presidente parecem ter sido feitas "por um ator de quinta categoria, que fugiu do script". "Essa encenação do presidente da República, se não causa vergonha a ele, causa vergonha aos brasileiros." PESQUISAS Líder do PSDB na Câmara, o deputado José Aníbal (SP) afirmou que o comportamento de Lula faz dele uma "metamorfose ambulante". "É óbvio que essa última declaração defendendo a permanência do delegado é jogo de cena. Ele vê o que as pesquisas dizem, o que é mais simpático aos olhos do povo." O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), avalia que Lula deve ter detectado, via pesquisa, que a repercussão da saída de Protógenes arranhou a imagem do Planalto. "Devem ter visto que o afastamento ficou muito ruim e aí, de forma oportunista, eles (governistas) fazem a inversão", disse. "O que o presidente Lula quer é tirar qualquer problema do colo dele. Só quer ficar com a parte boa."