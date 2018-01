Decisão sobre suplentes caberá ao plenário do STF

Ontem, por exemplo, os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, que integram ao mesmo tempo o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deram decisões discrepantes sobre o assunto. Lewandowski determinou que um suplente da coligação tome posse no lugar do titular. Já para Marco Aurélio, o suplente do partido é o herdeiro de uma das vagas na Câmara.

Marco Aurélio foi além. Encaminhou cópias da decisão ao presidente do STF, Cezar Peluso, e ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pedindo que tomem as providências cabíveis diante do fato de a Câmara ter resistido em cumprir decisão tomada por ele no mês passado, que já havia determinado a posse de um suplente do partido. "Em um Estado Democrático de Direito, os pronunciamentos judiciais devem ser imediatamente acatados, em especial quando relativos a mandado de segurança. Nada justifica o descumprimento, quer pelo cidadão comum, quer por agente político, quer por segmento de um Poder como é a Câmara dos Deputados", disse o ministro na decisão.

Em relação aos herdeiros das vagas no Legislativo, Ricardo Lewandowski, que é presidente do TSE, considera que a regra é que os suplentes das coligações tomem posse. Isso somente poderia ser mudado, segundo ele, por uma reforma política. "Qualquer alteração no sistema proporcional eleitoral brasileiro, a meu ver, implica reforma política, cuja competência estabelecida na Constituição e na Legislação eleitoral é exclusiva do Congresso Nacional", afirmou na decisão tomada ontem.

A herança das cadeiras na Câmara é um dos assuntos relacionados à eleição do ano passado que continuam pendentes de interpretação pelo Judiciário. Outro, mais comentado, é a validade da Lei da Ficha Limpa. O plenário do STF deve finalmente se reunir na próxima semana com quórum completo para resolver o caso. O Supremo estava desfalcado há sete meses, desde a aposentadoria do ministro Eros Grau, em agosto. Nesta semana o substituto dele, Luiz Fux, fez sua estreia no plenário.