Decisão sobre saída do PSB será dos deputados, diz Cid O governador do Ceará, Cid Gomes, passou a decisão de sair do PSB para os deputados estaduais e federais que vão de candidatar em 2014. "Eles é que vão decidir. Eu vou procurar compartilhar que tenho e eles vão decidir qual o caminho que deve ser seguido", disse Cid Gomes na noite desta terça-feira, 24, ao chegar na sede do PSB para resolver com os parlamentares a questão.