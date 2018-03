Decisão sobre recomposição da mata ciliar é adiada Na votação de hoje do projeto do Código Florestal, senadores das comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia adiaram a decisão sobre a recomposição ou não da mata ciliar (na margem do rio) para a Comissão de Meio Ambiente, a última da Casa que examinará o mérito da proposta antes da votação no plenário. Outros temas de confronto entre ambientalistas e ruralistas, como o prazo de anistia aos desmatadores, foram igualmente adiados.