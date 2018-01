Decisão sobre pedido habeas corpus de Eike deve sair nesta quarta-feira

RIO - As decisões sobre os dois pedidos de habeas corpus entregues à Justiça em favor do empresário Eike Batista devem sair nesta quarta-feira, 1º. No mesmo dia, é um esperado um posicionamento sobre o habeas corpus de Thiago Aragão, sócio de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB).

Os pedidos foram distribuídos para a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que tem como titular o desembargador Abel Gomes. Atualmente, ele está de férias, sendo substituído pelo juiz Vigdor Teitel.

Um pedido de habeas corpus em favor de Eike foi feito pela defesa do empresário. O segundo é de um advogado de Caruaru (PE). José Antonildo Alves de Oliveira, do escritório Rodrigues e Oliveira Advogados, não representa o empresário nem o conhece pessoalmente, apenas teve contato com ele por Twitter, afirmou ontem ao Broadcast.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o advogado, o pedido foi feito após uma "análise técnica" sobre a decisão de prisão de Eike, que considera um "patriota". "Nunca estive com Eike, mas conheço a trajetória dele. Além disso, tem a questão técnica", disse por telefone.