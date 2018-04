Decisão sobre MPs teve participação de Lula

Em reuniões com Lula, em algumas ocasiões, e com ministros, em outros momentos, ficou constatada a necessidade de fazer mudanças na regra em curto espaço de tempo. A meta era manter o poder do presidente de editar as medidas provisórias com a segurança de que sejam votadas, mas, ao mesmo tempo, não deixar o Legislativo sem sua capacidade de votar propostas de seu interesse. O presidente Lula, segundo participantes do acordo, teria dito na última reunião conjunta com Temer, Sarney e o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, há cerca de 15 dias, que não tinha culpa de as MPs trancarem a pauta e que cabia ao próprio Congresso encontrar uma saída.

O acerto foi que o caminho a ser buscado teria de contemplar as duas questões: não impedir que o presidente editasse medidas provisórias, instrumento considerado extremamente necessário pelo Executivo, e não impedir que o Congresso tenha sua pauta. De acordo com articuladores políticos, o presidente Lula teve a percepção de que era necessário alterar esse quadro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.