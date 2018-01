Decisão sobre impeachment depende da Câmara do DF A apreciação dos processos de impeachment contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), e do vice, Paulo Otávio, vai depender da normalidade dos trabalhos da Câmara Legislativa do Estado. O prédio, que já tinha sido ocupado por manifestantes, na semana passada, hoje conta também com representantes do movimento pró-Arruda. A Polícia Militar tenta retirar os manifestantes do local, para garantir a normalidade dos trabalhos da Casa.