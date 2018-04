Decisão sobre impeachment de Arruda pede várias fases O processo de impeachment do governador eleito do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), ainda deve passar por diversas etapas antes de ser confirmado ou não. O processo foi aberto na manhã de hoje, quando a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a constitucionalidade de quatro pedidos de cassação do mandato de Arruda.