Decisão sobre extradição de Pizzolato será divulgada amanhã

Brasília - A Corte de Cassação de Roma adiou para esta quinta-feira, 12, a divulgação da decisão sobre o pedido de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado no processo do mensalão a 12 anos e sete meses de prisão pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O julgamento deve ser concluído nesta quarta, mas o resultado só será divulgado amanhã, segundo apurou o Estado, com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que acompanha o caso em Roma, na Itália. Teve início nesta quarta o julgamento de dois recursos contra decisão da Corte de Apelação de Bolonha, que negou a extradição de Pizzolato em outubro do ano passado, um deles de autoria da PGR e outro, do Ministério Público da Itália. O MPF, contudo, informou que só vai se manifestar oficialmente nesta quinta.

Pizzolato foi preso na Itália em fevereiro do ano passado, para onde fugiu com documentos falsos no fim de 2013. Contudo, o ex-diretor conquistou em outubro de 2014, o direito de responder ao processo em liberdade, após decisão da Corte de Bolonha.