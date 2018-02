Decisão sobre diretório do PT no RS vai a 2º turno O ex-prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, vão disputar o segundo turno da eleição interna para a escolha do novo diretório regional do PT no Rio Grande do Sul. A projeção foi feita pela comissão eleitoral nesta terça-feira, 12, com base em dados da apuração parcial e na impossibilidade de a contagem final dos votos alterar a situação. A rodada decisiva está marcada para 24 de novembro.