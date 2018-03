Decisão sobre cassação de deputado sergipano é adiada A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados adiou em 20 dias o julgamento do processo de cassação do deputado Jerônimo Reis (DEM-SE). O deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), 4º secretário da Mesa, pediu vista do parecer do corregedor-geral da Câmara, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), que recomendou a cassação do sergipano. O pedido de vista é previsto no regimento interno da Câmara. No final da reunião, ACM Neto esclareceu que Marquezelli deve apresentar seu voto na próxima reunião da Mesa, o que ocorrerá na primeira semana de agosto, coincidindo com o esforço concentrado de votações convocado pelo presidente Michel Temer (PMDB-SP).