'Decisão judicial se cumpre', diz Caiado

BRASÍLIA - O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO), considerou nesta quarta-feira, 7, que a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) no comando da Casa deve ser cumprida. “Acho que não podemos jamais quebrar a regra que é conhecida por todos nós. Decisão judicial se cumpre”, afirmou o líder após a sessão do STF.

O senador descartou a possibilidade de ter havido um “acordão” entre a cúpula dos dois Poderes para manter Renan na presidência da Casa. “Acho que seria extremamente pejorativo entender que o Supremo Tribunal Federal se colocaria dessa maneira... as decisões do Supremo devem ser não só respeitadas, mas cumpridas por todos. E não vejo motivo para ter um acordo. Até porque não podemos personalizar a crise. O Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, como instituições, são maiores do que as pessoas que lá compõem os Poderes”, comentou.

Em razão do julgamento desta quarta-feira, Renan desmarcou a sessão plenária prevista para iniciar às 18h e remarcou para às 10h. A sessão de hoje contaria como prazo para a votação da chamada PEC do Teto, prevista para ser votada na próxima terça-feira, 13. Segundo Caiado, o adiamento da sessão não irá atrapalhar o calendário de discussão da proposta.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A informação que acabo de receber é de que será marcada uma sessão para amanhã (quinta-feira, 8) às 10h, outra na sexta e na segunda-feira. Com isso, estaremos cumprindo as três sessões de discussão que antecedem a votação. E vamos entra diretamente na matéria, no encaminhamento e discussão na terça-feira”, afirmou o senador.