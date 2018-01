Decisão do TSE pode gerar instabilidade, diz Alckmin O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que recebe com tranqüilidade a decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre coligações partidárias nas eleições de outubro e que ela não vai influir muito na sua candidatura, mas condenou a mudança de regras na véspera da eleição. "Não se deve fazer mudanças na véspera do pleito, pois isso traz insegurança e instabilidade", afirmou. Pela decisão do TSE, os partidos que se aliarem na disputa presidencial terão de repetir essa aliança nas eleições nos Estados ou concorrer sozinhos aos governos estaduais. O partido que não tiver candidato a presidente só poderá associar-se, nos Estados e municípios, com outro que também não tenha candidato ao Palácio do Planalto. Essa interpretação deverá forçar partidos como o PMDB a aderirem a coligações federais para não ficarem sozinhos nas disputas estaduais. Dúvidas Alckmin, disse que o partido o PSDB deve fazer uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para melhor esclarecimento da decisão sobre a verticalização. O partido quer saber, por exemplo, se no caso de três partidos se coligarem nacionalmente, se eles podem coligar dois em um Estado e o outro partido ficar de fora, em uma eleição estadual. A situação é típica no Rio de Janeiro. Alí, o PFL e o PPS fizeram uma coligação para apoiar a candidatura da deputada Denise Frossard (PPS). Mas o PSDB lançou candidato próprio com o deputado Eduardo Paes (PSDB). Os tucanos querem saber se pela decisão do tribunal os três partidos precisam necessariamente estar coligados no Rio de Janeiro, caso fechem aliança nacional. Há uma preocupação específica em relação ao PMDB, uma vez que PSDB e PFL estão acertando alianças com peemedebistas em vários estados. O candidato do PFL ao governo de Pernambuco, Mendonça Filho, estado em que os três partidos estão coligados, disse que essa decisão não está clara e como isso vai repercutir em seu estado. "Toda mudança de regra é ruim. Agora vamos esperar que essa coisa seja decantada para ver como é que fica. É preciso decantar para ver como isso vai repercutir nos Estados", afirmou. Em Pernambuco, Mendonça Filho é candidato ao governo estadual pelo PFL, o candidato a vice é do PSDB, e o candidato ao Senado é o peemedebista Jarbas Vasconcelos, que deixou o cargo de governador para se candidatar.