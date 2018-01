Decisão do TSE não ameaça coligação com PFL, diz Alckmin O pré-candidato presidencial do PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de reforçar as regras da verticalização nas eleições não implica risco para a aliança PSDB-PFL. "Vai ter um estresse nos próximos dias, mas não há risco para a aliança", disse o ex-governador, depois de passar o dia em reuniões com o presidente do PSDB, Tasso Jereissati, com outros políticos dos dois partidos e com o presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), que apóia a candidatura Alckmin. O ex-governador confirmou para o dia 11 a convenção do PSDB e afirmou que não há motivo para adiamento. Segundo Alckmin, ainda não há clareza sobre a extensão da decisão do TSE e é preciso aguardar a publicação do acórdão da sessão do tribunal, pois há dúvidas sobre algumas situações nos Estados. "O que vai haver agora é um esforço ainda maior para a solução de questões estaduais", disse o pré-candidato tucano, antes de embarcar para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Encontro As cúpulas do PSDB e do PFL vão-se reunir hoje para discutir o futuro da coligação entre ambos em face das regras anunciadas pelo TSE, que reforçou a norma da verticalização, pela qual os partidos aliados na disputa presidencial terão de repetir essa aliança nas eleições estaduais e o partido que não tiver candidato ao Palácio do Planalto só poderá associar-se, nos Estados e municípios, a outro que não tenha candidato presidencial. O senador do PFL Demóstenes Torres (GO), que se reuniu hoje com o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati(CE) e com Geraldo Alckmin, disse que estão todos analisando para ver como fica o quadro e confirmou que assessores do PFL pressionam para que, em reação à interpretação do TSE sobre a lei eleitoral, o partido não concretize a aliança com o PSDB em nível nacional. Segundo o senador goiano, o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), está trabalhando para preservar a coligação com os tucanos e está conversando com setores pefelistas contrários. Demóstenes relatou ter sugerido a Bornhausen que adie a convenção nacional do PFL, prevista para o dia 14. Outra alternativa, segundo Torres, seria a de se manter a data da convenção, mas delegando poderes à Executiva Nacional para continuar as negociações até que as regras eleitorais sejam completamente definidas pela Justiça.