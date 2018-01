Decisão do TSE consolida coligação PSDB/PFL A aliança nacional do PSDB com o PFL está confirmada e será aprovada na convenção do PSDB, neste domingo, na capital mineira, incluindo a indicação do senador José Jorge (PFL-PE) como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo tucano Geraldo Alckmin. Para o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), a decisão do TSE "foi ótima, porque a segurança jurídica prevaleceu". Segundo ele, no entanto, a aliança com o PSDB em torno da candidatura de Alckmin já estava fechada, independentemente das mudanças de regras. A convenção do PFL, que seria realizada dia 14, foi adiada para dia 21, em função da insegurança causada pela decisão de Terça-feira do TSE. O dia 21 será mantido, porque o edital de convocação já foi publicado e Bornhausen não vê razão para nova mudança. "Era a forma que tínhamos de acalmar o pessoal", justificou o presidente do partido, lembrando que a decisão de terça do TSE tumultuou todo o acerto que havia sido feito anteriormente pelos candidatos do PFL em vários Estados. "Estaremos todos juntos na convenção de domingo do PSDB, e a aliança com Geraldo Alckmin e o senador José Jorge (PFL-PE) na vice está firme e forte. Vamos á vitória", animou-se o pefelista. O senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), coordenador da campanha de Geraldo Alckmin, disse que "acabou este espasmo de crise", ao tomar conhecimento da decisão do TSE. A executiva nacional do PSDB ficará encarregada pela convenção de acertar a inclusão de outros partidos na aliança PSDB/PFL. A manutenção da aliança foi decidida ao longo do dia, em conversas entre Bornhausen e o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), e foi consolidada com a decisão tomada nesta noite pelo TSE. Com ela, as alianças regionais não serão prejudicadas, ponto principal que ameaçou o rompimento da aliança PSDB/PFL.