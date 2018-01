Decisão do TSE assombra partidos às vésperas das convenções A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de endurecer as regras da verticalização caiu como uma bomba nos partidos que estão sendo obrigados a rever suas estratégias às vésperas das convenções para homologação das candidaturas. O tribunal entende que um partido que não tem candidato à Presidência da República só poderá fazer alianças no Estados com legendas que também não tiverem postulantes ao Palácio do Planalto. O primeiro pré-candidato a sentir os efeitos da decisão foi o tucano Geraldo Alckmin. Setores do PFL nos Estados nos quais o partido mantém alianças com o PSDB e com o PMDB já cogitam a hipótese abandonar a candidatura a vice-presidente na chapa encabeçada por Alckmin. Alckmin garantiu que a decisão do TSE não implica risco para a aliança PSDB-PFL. "Vai ter um estresse nos próximos dias, mas não há risco para a aliança", disse o ex-governador, depois de passar o dia em reuniões com o presidente do PSDB, Tasso Jereissati, com outros políticos dos dois partidos e com o presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), que apóia a candidatura tucana. Freire adiou a convenção do dia 16 o dia 29 de junho. Assunto jurídico Tasso confirmou a convenção nacional do partido para domingo. Ele destacou, porém, que a questão das alianças eleitorais do partido, inclusive da escolha do vice-presidente, ficará em aberto até que TSE esclareça definitivamente a nova regra. Para ele, se for mantida a decisão "vai zerar tudo", complicando todo o quadro eleitoral. Já a Executiva Nacional do PFL deverá decidir, em reunião marcada para amanhã, pelo adiamento da convenção nacional do partido do dia 14 próximo para o dia 21, informou o líder do partido no Senado, senador José Agripino (RN). A convenção do PFL foi convocada exclusivamente para confirmar a indicação do senador pefelista José Jorge (PE) como candidato a vice-presidente de Alckmin. A iniciativa de adiar a convenção significa que aumentou a possibilidade de que o PFL acabe não confirmando a aliança nacional com o PSDB. O presidente do partido, Jorge Bornhausen descartou qualquer possibilidade de o legenda se retirar de uma coligação com o PSDB nas eleições presidenciais. "Estamos tratando de um assunto jurídico. O assunto político está consumado", afirmou. Quebra-quebra No PMDB também houve mudança de rumo. Dividido entre uma ala governista e outra oposicionista, a legenda caminhava para não ter candidatura própria e realizar as coligações mais convenientes em cada Estado. "Começa a renascer a candidatura própria, que estava praticamente morta", afirmou o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), para quem, numa análise superficial, a decisão do TSE dá força à tese do lançamento de um peemedebista na corrida presidencial. "Eu não sei se quem não tem candidato a presidente vai poder ter candidato a governador, ninguém sabe nada. É um quebra-quebra geral", avaliou o senador José Sarney (PMDB-AP), representante da ala governista. A Executiva Nacional do PMDB já decidiu que a convenção marcada para o dia 11 deverá ser adiada. A data mais provável é o dia 17. O partido decidiu, também, promover na próxima segunda-feira, em Brasília, uma reunião com todos os candidatos peemedebistas a governador, para reavaliar o cenário e a política de alianças.