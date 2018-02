Decisão do STF pode frustrar sociedade, diz líder do PSDB Mal o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu seu voto favorável aos embargos infringentes, o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), divulgou nota lamentando a decisão. Segundo Sampaio, a sociedade pode se sentir "frustrada" com o prolongamento do processo do mensalão. "Com a aceitação dos embargos e a consequente prorrogação do julgamento, a sociedade brasileira, que foi às ruas e que pede o fim da corrupção, poderá se sentir frustrada", afirmou.