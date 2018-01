Decisão do DEM valerá para os três acusados, diz Maia O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), informou nesta tarde que vai sugerir à Executiva Nacional do partido que tome a mesma atitude em relação aos três principais membros do DEM envolvidos no suposto esquema do mensalão do DF: o governador José Roberto Arruda, o vice-governador Paulo Octavio, e o presidente da Câmara Distrital, Leonardo Prudente.