Decisão do Conselho de Ética sobre Pimentel é adiada Um suposto "problema burocrático" atrasou o encaminhamento de ofício solicitando esclarecimentos ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o que levou ao adiamento da apreciação dos casos envolvendo os negócios de consultoria do ministro e o fretamento de um jatinho para viagem na Europa. A informação é do presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Sepúlveda Pertence. Os conselheiros estão reunidos nesta segunda-feira no Palácio do Planalto.