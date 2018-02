Decisão de Sarney não surpreende lideranças no Amapá A decisão do senador José Sarney (PMDB-AP) de não disputar a reeleição nas próximas eleições não surpreendeu lideranças políticas do Amapá ouvidas pela reportagem. O presidente do PT no Amapá, Joel Banha, e o governador Camilo Capiberibe (PSB), acreditam que a desistência de Sarney abre caminho para a formalização da chapa entre PT e PSB nas eleições estaduais, esvaziando a possibilidade de uma intervenção da executiva nacional do PT no diretório local.