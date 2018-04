Decisão de governador dificulta sua situação no DEM Em nota divulgada à imprensa, o DEM deixa claro que a decisão do governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, de se manter no cargo, dificultará sua situação dentro do partido. A cúpula do DEM se reunirá na próxima terça-feira para discutir o futuro de Paulo Octávio. O deputado Demóstenes Torres (GO) apresentará o pedido de expulsão do governador em exercício, citado como beneficiário do esquema de corrupção no governo do Distrito Federal.