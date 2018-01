'Decisão de Cunha é tentativa de golpe', afirma ministro

Em uma tentativa de contra-atacar em peso a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, classificou a ação de Cunha como "uma irresponsabilidade com o País e uma tentativa de golpe que será derrotada".

Em nota, Rossetto afirmou que Cunha está se sentindo encurralado e tenta "amplificar seu poder de chantagem" através da abertura do processo contra a presidente. Numa tentativa de acalmar os ânimos e apoiar a presidente, Rossetto afirmou que o governo continuará a irá "a governar e a trabalhar para superar os problemas do País".

Segundo ele, toda a sociedade brasileira sabe que "não há qualquer fundamento, nem jurídico e nem político, que permitam um pedido de impeachment da presidenta."

