Deborah Guerner tumultua julgamento em Brasília Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), em Brasília, decidem hoje se a promotora de Justiça Deborah Guerner e Leonardo Bandarra, ex-procurador de Justiça do DF, vão responder ou não a uma ação criminal por supostas irregularidades relacionadas ao escândalo do mensalão do DEM na capital federal. De acordo com o delator do suposto esquema, Durval Barbosa, os dois teriam cobrado R$ 2 milhões do ex-governador José Roberto Arruda para não divulgar um vídeo no qual ele aparece recebendo dinheiro de Barbosa.