Debate sobre política econômica não pode ser samba de uma nota só, diz senador

BRASÍLIA - O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) rebateu nesta quarta-feira, 27, as afirmações da presidente Dilma Rousseff feitas na Cidade do México mais cedo, segundo as quais a posição do petista de defender o fortalecimento do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e da ala desenvolvimentista do governo não reflete as posições do PT. Segundo o petista, sua posição não é isolada e a discussão sobre a condução da economia pelo governo será alvo de debates no Congresso Nacional do PT em Salvador daqui a três semanas.

"Debate sobre a política econômica não pode ser o samba de uma nota só, do ajuste", afirmou o petista, em entrevista ao Broadcast Político. Na semana passada, ele pediu a demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a mudança de rumos da política econômica. "Todo mundo sabe que o Nelson Barbosa é de uma escola econômica e o ministro Levy de outra escola", destacou.

Lindbergh disse ter o "maior respeito" por Dilma e destacou que quer que o governo dela dê certo. "O futuro nosso, da esquerda, depende muito do governo dela der certo. Agora, a manifestação de opiniões diferentes não é uma coisa ruim", afirmou.

O senador do PT cobrou que o centro da condução da política econômica tem de ser em cima do estímulo ao crescimento econômico. Para ele, esse tem que ser o discurso principal e ele continuará a bater nesta tecla. Segundo o parlamentar, essa discussão é muito importante para o governo, a sociedade, o partido e o governo.

"O PT vai ter seu Congresso agora e nós tivemos na nossa formação política sempre questionando planos de austeridade. Quando estou falando de correção dos rumos da política econômica - e vou defender o governo dela - ela tem que defender com o programa que defendeu nas eleições, o programa vitorioso das eleições", afirmou.