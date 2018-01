Debate sobre invasão tem caráter eleitoral no Senado Os senadores reagiram fortemente à invasão promovida pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) às dependências da Câmara dos Deputados. O tom unânime foi de repúdio à ação violenta do grupo. Mas a concordância entre as forças políticas do Senado parou no repúdio e ficou claro no debate realizado no plenário do Senado o caráter político-eleitoral da discussão. Aproveitando o fato de que um dos líderes do MLST, Bruno Maranhão, é também integrante da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, a oposição tentou colar no PT e no governo a imagem de co-responsável pelos atos de vandalismo do grupo, enquanto os integrantes da base do governo trabalharam para tentar desvincular o partido e o governo da ação perpetrada nesta terça-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, sintetizou o sentimento de revolta da Casa com os atos ao classificar de "absurda" a ação do MLST e afirmar que ela não ficará impune. "Não se trata de um movimento sem-terra, mas sim de um movimento sem lei, contra a democracia. Eles têm que pagar pelo que fizeram", afirmou. "Essa ação tem que ser tratada como arruaça. Todo mundo tem que ser preso." Mas o clima de rally eleitoral ficou evidente a partir da fala agressiva do senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA). Fazendo apologia do golpe militar de 64, regime ditatorial que apoiou francamente, o parlamentar baiano pediu uma ação das forças armadas para supostamente "defender a Constituição". Sem disfarçar o interesse político-partidário, ACM disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva incentiva esse tipo de ação e chamou-o de corrupto. "Quero dizer aos comandantes militares: reajam enquanto é tempo, antes que o Brasil caia na desgraça de se tornar uma ditadura sindical, presidida pelo homem mais corrupto que já chegou à Presidência da República", afirmou ACM, dizendo que os militares estão obedecendo a um "subversivo" - o ministro da Defesa, Waldir Pires, político baiano inimigo de ACM. Ele atacou também os presidentes da Câmara e do Senado, Aldo Rebelo e Renan Calheiros, pelo que considerou reação tímida aos manifestantes. Ele chegou a chamar Aldo de "covarde". O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio, afirmou que o MLST é "tão movimento social quanto o PCC do seu Marcola". Enfatizando a participação do petista Bruno Maranhão, ele pediu a punição ao manifestante. "Não dá para se tratar essa ação como uma travessura do seu Maranhão, mas sim como um gesto de bandido, que afrontou o Palácio do Congresso Nacional", afirmou. Virgílio fez referência ao fato de o presidente Lula ter vestido o boné do movimento. "Não vamos permitir isso sob pena de o Congresso parecer desnecessário. Isso foi um gesto orquestrado de movimento criminoso", completou. Também integrante do PSDB, o senador Leonel Pavan (SC) tentou mostrar a característica político-partidária do movimento citando imagens de bandeiras contra PFL e PSDB empunhadas pelos manifestantes e também a presença de petista na liderança do movimento. O líder do PFL, senador José Agripino (RN), questionou se o PT vai expulsar o líder do MLST, Bruno Maranhão. "O que vai acontecer diante dos fatos? Será expulso o senhor Bruno Maranhão? Uma ova", disse Agripino, também lembrando que o Lula vestiu o boné do MLST. "O presidente Lula vai esperar o assunto esfriar porque o boné do movimento rende votos. Se ele quiser mostrar que estou errado, Lula deve chamar o presidente do PT, Ricardo Berzoini, e exigir a expulsão do senhor Maranhão", afirmou. Defesa O senador Flávio Arns (PT-PR) criticou a generalização e disse que não aceitar qualquer insinuação de que os atos foram incentivados pelo governo e pelo PT. "Primeiramente, é preciso dizer que nós repudiamos por completo o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Mas não se pode generalizar o que alguns fizeram como se fosse obra do PT", afirmou o parlamentar. Pedindo a palavra como líder do governo, o senador Sibá Machado (PT-AC) subiu à tribuna para ler a nota de repúdio ao ato de vandalismo divulgada pela Presidência da República. Além disso, Machado relatou as ações de prisão dos manifestantes, inclusive de três líderes (entre eles o petista Bruno Maranhão) do MLST, tocadas pela polícia. "Nós repudiamos esse fato e não aceitamos isso", afirmou. Ele também leu nota do PT que repudiou o fato. O líder do governo oficial, Romero Jucá (PMDB-RR), engrossou o coro da reprovação aos atos do movimento e destacou que "as instituições funcionaram" na reação ao episódio. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) também se manifestou contrariamente à ação do grupo e disse que esse não é o caminho para a obtenção de conquistas sociais. "Este procedimento é totalmente condenável. Tenho expressado aos movimentos sociais que eles serão mais bem sucedidos se não se caracterizarem pela violência", disse Suplicy. A senadora Heloísa Helena (PSOL-AL), candidata à Presidência, afirmou que a manifestação do MLST teve "endereço errado". Segundo ela, os protestos teriam que ter sido direcionados ao Palácio do Planalto, que tem contingenciado o Orçamento, sem resolver os problemas sociais. Mas a senadora também considerou errada a face violenta da ação, apesar da legitimidade das reivindicações. O senador Cristovam Buarque (PDT-DF), também candidato à Presidência, afirmou que existe uma "conspiração consciente ou inconsciente" contra o Congresso Nacional e a ação do MLST revela isso. Segundo ele, participam dessa conspiração desde o presidente Lula, até o PT, os presidentes da Câmara e do Senado e os parlamentares. "Nós fazemos parte dessa conspiração quando não cassamos os deputados que foram claramente envolvidos em casos de corrupção, como o Mensalão."