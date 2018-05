Debate antecipa segundo turno de todos contra Marta em SP

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, deve ter dificuldade para agregar apoios no segundo turno, no que depender do tom do segundo debate na TV, promovido ontem pela TV Bandeirantes com oito concorrentes. Foi duramente atacada por Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM) e pelos candidatos nanicos. Com exceção de leve menção elogiosa de Soninha Francine (PPS) aos Centros Educacionais Unificados (CEUs), de sua gestão, Marta não foi defendida por ninguém. Online: Cientista político analisa o debate na TV Perfil: Veja quem são os candidatos à Prefeitura de SP Ibope: Gráfico traz resultado das últimas pesquisas Além deles, também participaram do debate Paulo Maluf (PP), Ivan Valente (PSOL), Renato Reichmann (PMN) e Ciro Moura (PTC). Maluf, que detém média de 9% das intenções de voto, aproveitou todas as ocasiões para atacar a ex-prefeita. Já Moura disse que em 2000 ela prometeu melhorar a saúde, mas o setor piorou. Lembrou, ainda, a promessa do CEU Saúde, de 2004, e finalizou: ninguém acreditaria na promessa da petista de investir em metrô. Soninha, que aparece com 3% dos votos, segundo a última pesquisa Ibope contratada pelo Estado e pela Rede Globo, fez elogios à administração Kassab e também foi escolhida por ele para uma pergunta sobre um de seus temas preferidos - meio ambiente. Ela elogiou o atual secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge. Foi também escolhida para falar de educação. Sua única farpa ao prefeito foi quando comentou que a restrição à circulação de caminhões atrapalhou a coleta seletiva de lixo na cidade. Valente destoou de todos os participantes do debate - atacou todos, defendeu a revisão da dívida municipal e questionou as promessas, principalmente para transporte e saúde. MARTA X PSDB Em movimento inusual na campanha, Marta também mirou em Alckmin. Ela tem se concentrado na campanha em fazer comparações e trocar farpas apenas com Kassab. Ontem, para ilustrar uma acusação à gestão do PSDB no Estado, ela citou a onda de atentados do Primeiro Comando da Capital (PCC), em maio de 2006, que deixou 14 mortos apenas na primeira noite de ataques. "Talvez ela não saiba que o número de homicídios caiu de 12 mil para 4.880 no ano passado", reagiu ele. Foi então que Marta citou: "Parece que vivemos em cidades diferentes. E o PCC, parece que você se esqueceu?" Na seqüência, foi a vez de o tucano dar o troco, provocando a adversária sobre criação de impostos: "É a má gestão completa. Cria taxa, cobra de quem não tem e não paga a conta de luz." Apesar de ter mirado em Alckmin, Marta não deixou de dar algumas estocadas no prefeito - que vem subindo nas pesquisas e já aparece em situação de empate técnico com o tucano. Sobre a situação na saúde, ela ironizou: "Pela descrição do prefeito Kassab parece que estamos num mar de fantasia." O prefeito reagiu: "Tomara que a candidata Marta não ganhe, vai quebrar a prefeitura." Maluf também adotou tom agressivo. Não gostou de um comentário de Marta, seu alvo preferencial, sobre a situação financeira herdada na cidade nem de pergunta de Soninha sobre o que faria para combater a corrupção. Em sabatina promovida pelo Estado, na semana passada, Soninha declarou que "na pior das hipóteses" vereadores paulistanos recebem dinheiro para votar projetos. "Você não teve coragem de dar nome aos bois", bradou ele. NANICOS Como o debate vetava que dois debatedores fizessem perguntas para o mesmo adversário, houve momentos sui generis. O pior foi quando Valente ironizou o fato de não poder escolher Maluf. Aliás, só poderia perguntar para Moura. "Esperava que o candidato Maluf voltasse a discutir engenharia comigo. Mas, se não posso..." Moura, na seqüência, só podia escolher Valente. Moura ainda passaria por mais uma saia-justa. O mediador, jornalista Boris Casoy, trocou o nome do candidato pelo do deputado Ciro Gomes (PSB-CE). "As pessoas confundem muito, Boris", apaziguou. Com regras diferentes para cada um dos cinco blocos, Soninha, em dado momento, se atrapalhou, ao ser chamada para uma réplica: "Tenho direito?" PONTOS ALTOS 1. O confronto entre Marta e Alckmin sobre segurança. Ela o cobrou pelas ações do PCC e ele replicou com números sobre redução da criminalidade 2. Maluf desafiou Soninha a citar vereadores que recebem dinheiro na Câmara. Ela não citou nenhum 3. Ciro resumindo os discursos oficiais: "Está tudo resolvido, na saúde, na segurança" 4. Kassab cobrando de Valente: "Você precisa ficar menos em Brasília e mais em São Paulo" PONTOS BAIXOS 1. Marta, logo na primeira frase, anunciou medidas para "...o dia seguinte ao da eleição..." 2. Kassab citou, com o atual clima da capital, entre seus feitos, "a recuperação do ar da cidade..." 3. Soninha, distraída, ao ser chamada por Bóris Casoy: "Ah, tem direito a réplica? Que bom..." 4. Ciro Moura, todo enfático, afirmou sobre seu partido: "Nós elegemos três deputados!" E mostrou os quatro dedos da mão estendidos