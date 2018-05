De volta, Dilma acompanha Lula em visita a Roraima

Um dos alvos da visita do presidente é o reconhecimento do trabalho do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que disputará as próximas eleições no Estado. O senador ganhou o apoio público do presidente depois de ajudar o governo em tarefas difíceis dentro do Congresso, como, por exemplo, na sua atuação como relator da CPI da Petrobras. Alvo da oposição, a CPI tem sido mantida sob controle forte do governo, especialmente porque Jucá é o relator da comissão.

A última vez que Lula visitou Roraima foi em 2002, na campanha que o elegeu presidente da República. O líder nega que ele esteja novamente em campanha eleitoral. "Não é isso, mas, sim, uma ação forte para que o Estado consiga se reestruturar, após ter sido penalizado com a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol", alegou.

Segundo o líder do governo no Senado, o presidente voltará ao Estado em dezembro para acertar com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, os termos do acordo que permitirá ao Brasil substituir a Colômbia como exportador de produtos avaliados em US$ 7 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.