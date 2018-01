De volta à Câmara, Jaqueline evita responder perguntas Em sua primeira aparição na Câmara depois de um mês, a deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) fugiu de perguntas sobre o vídeo em que aparece recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, o delator do mensalão do DEM. Ela esteve na tarde de hoje no Conselho de Ética junto de assessores e de seu advogado, José Eduardo Alckmin, para entregar uma complementação da defesa da parlamentar. "Eu me guardo o direito de, nesse momento, me calar porque eu necessito esperar formalmente as acusações", disse a deputada.