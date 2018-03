De volta a Brasília, Dilma já despacha no Planalto A presidente Dilma Rousseff já está despachando no Palácio do Planalto. Ela chegou pouco depois das 9 horas e está com assessores. Dilma chegou ontem, 1º, pela manhã a Brasília, da viagem de uma semana à Índia. E hoje, o único compromisso agendado, até o momento, é o despacho com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, às 15 horas, para acertar os detalhes das medidas que deverão ser anunciadas amanhã, 3, de estímulo à indústria.