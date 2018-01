De volta a Aracaju, Marcelo Déda agradece orações

Déda pediu paciência aos amigos que pensam em visitá-lo. "Ao agradecer o apoio e orações de todos, peço aos amigos desejosos de me ver um pouco de paciência. O tempo é pouco. A prioridade é a família. Receberei com muita alegria as mensagens, telegramas, e-mails enviados aos meus endereços, tanto de casa quanto do Governo", escreveu.

O governador deixou o hospital no último dia 24 de julho e desde então estava em um hotel na capital paulista, de onde saía para ir a consultas e exames no hospital. No dia de sua alta, o governador declarou que não pretende voltar ao cargo imediatamente porque precisa de "repouso, convivência com a família, cuidados médicos e foco na minha recuperação".