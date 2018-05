De Sanctis reafirma que seguirá conduzindo Satiagraha

O embate está apenas no começo e pode travar a investigação contra o banqueiro, alvo maior da Satiagraha. Convicta de que cabe a ela a presidência do processo contra Dantas, Silvia Rocha vai suscitar conflito positivo de competência perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

A juíza argumenta que fatos narrados pela Procuradoria da República na denúncia criminal contra Dantas e outros 13 acusados guardam relação direta com o inquérito do mensalão, em curso na 2ª Vara desde 2006. O inquérito foi aberto para investigar aqueles que não desfrutam de foro privilegiado.

A denúncia contra Dantas cita pagamentos da Brasil Telecom, então administrada pelo Opportunity, a duas agências de publicidade de Marcos Valério, apontado como operador do mensalão. "A leitura da denúncia revela o quão diversos são os fatos aqui retratados, não havendo qualquer vínculo com os fatos constantes na 2ª Vara", assinalou De Sanctis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.