De Sanctis: operação da PF não teve como foco políticos

O esquema consistiria em fraudes em licitações, superfaturamento de obras públicas e remessas ilegais a paraísos fiscais. Grampos da PF apontam que sete partidos - PSDB, PDT, DEM, PP, PPS, PMDB e PSB - seriam beneficiados por recursos supostamente desviados de obras superfaturadas. No comunicado, De Sanctis disse que a operação apura supostos crimes cometidos apenas por pessoas com "profissões de natureza privada". "Trata-se de decisão técnica e sem qualquer conotação que não a da busca cautelosa da verdade", afirmou.

Ainda segundo o magistrado, na quarta-feira, os advogados dos investigados receberam uma cópia da decisão que permitiu o desencadeamento da operação. "Em 25.03.2009, todos os advogados dos investigados obtiveram cópias do inteiro teor da decisão, que contempla diálogos diversos, e, no dia 26.03.2009, foram disponibilizadas cópias integrais digitalizadas dos feitos, sendo que apenas dois investigados ainda não solicitaram estas últimas", consta no comunicado.