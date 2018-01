De saída, Sarney defende sucessor e gestão no Senado Depois de ocupar a Presidência do Senado por quatro vezes, José Sarney (PMDB-AP) despediu-se do cargo com um longo e emocionado discurso no qual defendeu seu sucessor, Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele ignorou os escândalos ocorridos no período em que esteve no posto, como o caso dos atos secretos, denunciado pelo Estado, em que decisões não eram publicadas no Diário Oficial da União.