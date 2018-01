De saída, Dias diz que PDT mantém apoio ao governo

"Provavelmente ela (a presidente Dilma) deve mudar muita coisa. É um novo governo. A campanha dela tinha o slogan ''novo governo, novas ideias''. Então ela deve montar um novo governo. Nós vamos aguardar a decisão dela. Eu gostei de ser ministro, foi uma honra ser ministro, mas já fui. Nesse período que eu estive lá, procurei fazer tudo aquilo que eu criticava nos outros", declarou o ministro à imprensa, no Rio de Janeiro.

Dias ressaltou o PDT não fez exigência de contrapartida pelo apoio, mas que cabe à presidente encontrar a melhor posição para que o partido possa colaborar no novo governo. "O partido (PDT) se reuniu na semana passada, a executiva e nossas bancadas no congresso. Reafirmamos o apoio das nossas bancadas e do partido à presidenta Dilma, e deixamos a ela a tarefa de achar o local onde o partido possa melhor colaborar. Não temos exigência de contrapartida", disse.

O ministro do Trabalho afirmou que ainda não houve nenhuma conversa entre o partido e o governo sobre o destino da pasta. A definição sobre o momento da saída de Dias do cargo cabe exclusivamente à presidente. "Botar cargo à disposição é uma redundância. Nós estamos permanentemente à disposição, porque o cargo é dela (da presidente). Ela que elege seus auxiliares", completou. Dias participou do Rio + Inclusivo, feira voltada para inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, promovida pelo Ministério do Trabalho, INSS e Senac RJ, com o apoio da Fecomércio RJ.