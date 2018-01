De olho em 2012, Indio da Costa avalia se segue no DEM

Indio assumirá hoje, na convenção nacional do DEM, a vice-presidência de Infraestrutura e Cidades do partido e diz que gostaria de permanecer na legenda. "Me sinto bem no DEM. Se tiver que sair, será por uma questão local e não nacional", disse na tarde de ontem. À noite, ele participaria de jantar oferecido pela senadora Kátia Abreu (DEM-TO), outra filiada que está com um pé fora do partido.

A disputa presidencial afastou ainda mais Indio dos principais líderes do DEM no Rio, o ex-prefeito Cesar Maia e seu filho, o deputado Rodrigo Maia, que hoje entrega a presidência do partido ao senador José Agripino. "O que vai definir o futuro de todos do DEM é o espaço que cada um terá para crescer regionalmente. Vamos ver se o DEM do Rio vai seguir outro rumo ou se vai continuar sendo um partido cartorial na mão do Cesar Maia e do Rodrigo Maia. Precisamos ver as condições regionais", afirmou Índio.

O ex-deputado disse que tem conversado com o antigo companheiro de chapa José Serra, mas não sobre uma possível mudança para o PSDB. "Prefiro não sair do DEM, mas depende de o partido ter disposição real e concreta de crescer, de se estruturar", disse Indio. Na campanha do ano passado, enquanto Indio se aproximava cada vez mais de Serra, Rodrigo Maia consolidava a parceria com o tucano mineiro Aécio Neves.

Como não tem mandato, o ex-candidato a vice-presidente tem mais liberdade para escolher uma nova legenda sem correr o risco de ser processado pelo DEM por infidelidade partidária. Assim como muitos democratas que pensam em seguir Kassab, Indio avalia que um novo partido teria a vantagem de estar distante do desgaste do DEM, especialmente depois do escândalo do mensalão de Brasília, e permitiria um discurso de "defesa do Brasil".

No novo partido, Indio teria garantida a candidatura à sucessão do prefeito Eduardo Paes, embora diga que este não seria o fator principal para a mudança. "Para mim, a questão primária não tem a ver com 2012 ou 2014, mas com o fato de espaço local, de ter um partido que abre espaço", afirmou o ex-deputado.