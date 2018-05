De olho em 2010, Marina Silva estrela propaganda do PV

A eventual candidatura da senadora Marina Silva (PV-AC) ao Palácio do Planalto em 2010 ganha na semana que vem espaço na televisão. O PV tem preparado nas últimas duas semanas inserções partidárias para apresentar aos eleitores o rosto de sua potencial candidata à Presidência da República. O primeiro anúncio será veiculado na próxima quinta-feira, 10, no horário dedicado à propaganda eleitoral gratuita (20h30), e terá como estrela a ex-ministra do Meio Ambiente.

Em dez minutos de programa, a sigla irá abordar as mudanças ideológicas por que deve passar rumo às eleições do ano que vem. A legenda busca consolidar uma identidade em prol do desenvolvimento sustentável. "Vamos mostrar aos brasileiros que o PV busca um novo rosto para 2010, além de informar sobre a filiação de Marina Silva", antecipou o presidente nacional do partido, José Luiz Penna.

Os outros anúncios irão ao ar entre os dias 12 e 16 de setembro. Serão vinte inserções televisivas com 30 segundos cada. Em reunião com lideranças da sigla em Brasília, Penna fechou na noite desta quinta-feira, 4, os últimos detalhes da propaganda. De acordo com o presidente do PV, também devem participar dos anúncios o deputado federal Fernando Gabeira (RJ), o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e a prefeita de Natal, Micarla de Sousa.

Penna ressalta, contudo, que a protagonista das inserções será a ex-ministra Marina Silva. "Vamos veicular a trajetória humilde da senadora e sua luta pela defesa do meio ambiente", disse. "A propaganda também contará com imagens da filiação de Marina ao PV." A senadora assinou sua filiação no último domingo em cerimônia realizada em São Paulo.

Influência

O presidente da legenda lembrou que a eventual candidatura de Marina Silva já tem influenciado os discursos de outros prováveis candidatos. "Já tem muita gente incluindo em discursos causas ambientais, mesmo não tendo afinidade com o tema", afirmou.

Penna se refere a declarações feitas nesta semana pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e pelo deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), ambos prováveis candidatos à Presidência da República em 2010. A ministra petista defendeu na quarta-feira ações do governo federal de combate à poluição de rios e mananciais. Ciro disse hoje, em evento no Rio de Janeiro, que os discursos e programas do governo federal devem daqui para a frente "dar conteúdo ao termo sustentabilidade". "Se a candidatura de Marina Silva trouxer ao debate nacional a questão ambiental, o PV já saiu das eleições vitorioso", diz Penna.