De Grandis pede recondução de Protógenes à Satiagraha O procurador da República Rodrigo de Grandis, do Ministério Público Federal de São Paulo e responsável pela condução da Operação Satiagraha, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, encaminhou hoje ofício ao diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, pedindo que o delegado da PF Protógenes Queiroz, afastado ontem das investigações que resultaram na prisão do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito Celso Pitta, todos já em liberdade, volte a conduzir o inquérito. Em nota divulgada hoje, o procurador e a procuradora Anamara Osório Silva lamentam a saída da equipe do delegado Protógenes do inquérito e avaliam que o afastamento dele e de sua equipe poderá comprometer "inquestionavelmente" a eficiência administrativa dessas investigações. Além de Protógenes, foram afastados da Operação Satiagraha os delegados federais Karina Marakemi Souza e Carlos Eduardo Pellegrini. Para De Grandis, o delegado Protógenes e sua equipe "fizeram um trabalho excelente e deveriam permanecer à frente das investigações". E avalia: "A saída da equipe do caso é prejudicial, uma vez que a PF e o MPF estão na fase de análise de documentos". Apesar de pedir o retorno do delegado e sua equipe às investigações, o promotor argumenta que se isso não ocorrer, a PF deverá "designar um delegado à altura para proporcionar as condições necessárias à execução do trabalho". Além de defender o retorno de Protógenes ao caso, o procurador refutou as afirmações feitas ontem pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, de que 99% das investigações da Operação Satiagraha estão concluídas. "Como destinatário do inquérito policial, posso afirmar que as investigações estão apenas no início", rebateu De Grandis. Segundo ele, cabe ao MPF definir o momento que uma investigação, ou parte dela, termina, uma vez que é o MPF, nos casos investigados pela Polícia Federal, que oferece a denúncia à Justiça Federal. "A denúncia é a conclusão da investigação", reiterou.