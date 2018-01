De erro em erro

Por enquanto não dá para adivinhar se a legislação eleitoral vai melhorar ou piorar. Depende de qual Casa do Congresso vai dar a cortada definitiva e ganhar a partida. Não é impossível um empate que mantenha tudo como está. Afinal, essa tem sido a regra de todo ano pós-eleitoral: muito barulho por nada. Mas, se uma das mudanças vier a prevalecer, a do Senado é a menos pior.

Ambas são corporativistas e não atacam as raízes da crise de representatividade da democracia brasileira, mas algumas das medidas aprovadas pelos senadores estão na direção certa, enquanto os deputados insistem em marchar apenas à ré. Não que não haja problemas no que o Senado decidiu. Muito longe disso.

Entre outras bizarrices do substitutivo ao projeto 75/2015 há um artigo anti-Ibope: proíbe jornais e TVs de contratarem instituto de pesquisa que tenha prestado serviço para governos, partidos ou candidatos nos 12 meses anteriores à eleição. Ou seja, nenhum meio poderia divulgar pesquisa de intenção de voto do Ibope em 2016. A cláusula pune a competência. Quem pesquisa mais, tem mais clientes e credibilidade é impedido de trabalhar.

Funciona mais ou menos assim: candidatos, partidos ou governos contratam os melhores institutos para saberem o que se passa de fato na cabeça do eleitor e, assim, montarem suas estratégias. De quebra, “queimam” esses institutos e impedem que as melhores e mais confiáveis pesquisas cheguem ao conhecimento do público. Vão sobrar as dos institutos que ninguém quis contratar. Genial.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pesquisas eleitorais são informação estratégica. Tão importantes que os políticos que as criticam são os mesmos que as contratam. O Supremo Tribunal Federal já julgou décadas atrás que toda tentativa de cercear o acesso do público à pesquisa eleitoral é atentar contra a liberdade de expressão e informação. Pior, neste caso, porque cria um monopólio para os políticos.

Idiotices à parte, o projeto do Senado tem avanços. Impõe uma série de barreiras à proliferação dos partidos nanicos. Dando direito a tempo de propaganda na TV e dinheiro da União aos mais espertos, o sistema político brasileiro fomentou uma indústria partidária. Além de multiplicar candidatos-Cacareco e consumir dinheiro, tempo e paciência do público, ela estimula o toma lá dá cá do Legislativo com o Executivo. Com 32 partidos, nenhum governo consegue eleger maioria no Congresso. Tem que obtê-la depois da eleição e pagar o preço que for necessário.

O projeto remendado pelos senadores aumenta as exigências que os partidos têm que cumprir para terem direito às benesses. Nada muito radical ou de efeito imediato. Mas, se não vierem a ser derrubadas pela Justiça (como o STF fez com a cláusula de barreira), devem produzir uma limpeza paulatina do quadro partidário ao longo das próximas duas ou três eleições.

Some-se às novas exigências a eventual proibição de os partidos e candidatos receberem dinheiro de empresas, e a atratividade do negócio partidário talvez diminuísse – em vez de aumentar, como ocorre hoje. É pouco? Claramente. É insuficiente? Sem dúvida. Mas, como escreve Joaquim Falcão no recém-lançado livro Reforma Eleitoral no Brasil, é improvável o consenso entre legisladores quando o que estão votando é seu próprio destino.

Reforma política, se houver, será sempre incremental, transitória e por tentativa e erro. Muito erro.