De Brasília, Lula segue para São Bernardo do Campo-SP Durante o discurso da presidente Dilma Rousseff (PT) no parlatório do Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou aguardando no Salão Leste. Nesse local, Dilma e Lula participam de cerimônia de cumprimentos, que reúne chefes de Estado e de Governo estrangeiros que viajaram a Brasília para a cerimônia de posse. Os veículos que formam o comboio responsável por levar Lula à Base Aérea de Brasília já estão aos pés da rampa do Palácio do Planalto, prontos para cumprir o roteiro. De Brasília, o ex-presidente seguirá para São Bernardo do Campo (SP).